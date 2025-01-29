الحبس المؤقت لطالب جامعي عثر بحوزته على 10 آلاف قرص مهلوس بزرالدة

أمر مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بإيداع طالب جامعي رهن الحبس المؤقت. عن تهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية. و ذلك على إثر العثور بحوزته على أزيد من 10 آلاف قرص مهلوس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار “فقد أوقفت مصالح الضبطية القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بزرالدة المشتبه فيه. عقب معلومات بلغت مصالحهم حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص على مستوى أحد الأحياء بزرالدة. أين مكنت التحريات من توقيفه وضبط أزيد من 10 آلاف قرص مؤثر عقلية.

هذا وقد تم تقديم الطالب الجامعي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي حوله على قاضي التحقيق حيث تم سماع أقواله عن تهمة حيازة تخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة على ذمة التحقيق.

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