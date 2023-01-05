الحبس المؤقت لطبيب مزيف ينشط تحت غطاء بائع اعشاب بوهران

امر وكيل الجمهورية لدى محكمة يغمراسن بوهران بايداع بائع اعشاب المدعو “ب. ع. م” الحبس المؤقت عن طريق إجراءات المثول الفوري بعد متابعته بجنح استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها، النصب الموجه للجمهور، العرض والوضع للبيع مواد طبية منتهية الصلاحية.

وهي القضية التي تناولتها قناة النهار مؤخرا بعد عملية مراقبة لمحل المتهم في قضية الحال من طرف لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران بالتنسيق مع الشرطة العامة لأمن ولاية وهران، منظمة حماية المستهلك، مفتش عن مديرية الحماية المدنية، مفتشين من مديرية التجارة و طبيبة محلفة من مديرية الصحة.

وأسفرت العملية عن تجاوزات عديدة لصاحب محل الاعشاب تشكل خطرا على الصحة العامة من بينها ممارسة الحجامة والوخز بالابر الصينية، الرقية الشرعية، التداوي بالديدان، بيع زيوت واعشاب طبية دون مؤهلات وممارسة التدليك الاسترخائي كما تم ضبط عتاد وادوات طبية تستعمل في الجراحة إلى جانب أدوية ومواد طبية منتهية الصلاحية.