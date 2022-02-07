الحبس المؤقت لـ 3 أشخاص في قضية إنفجار الغاز بعين ولمان

أمر قاضي تحقيق لدى محكمة عين ولمان بإيداع ثلاث أشخاص الحبس المؤقت في قضية إنفجار الغاز بحي 583 مسكن في عين ولمان.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإنه يتعلق الامر بكل من صاحب مصنع انتاج العطور وعامل مكلف بالتخزين. وكذا ابن شقيق والد الضحايا.

المتهمون تم متابعتهم بتهمة عدم التصريح بتخزين مواد خطيرة داخل مجمع سكني.

وخلف إنفجار الغاز داخل منزل بعين ولمان في سطيف والتي راح ضحيتها 8 أشخاص فيما اصيب 14 أخرين.

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غير بعيد عن موقع الانفجار الذي أودى بحياة 8 أشخاص

داهمت، نهار أول أمس، مصالح الأمن بدائرة عين ولمان في سطيف، مستودعا لتخزين مواد التجميل.

العملية جاءت بناءً على معلومات بعد حادثة الحريق الذي نشب في مخزن للعطور .وتسبب في احتراق ثلاثة منازل ووفاة ثمانية أشخاص.

حيث وبعد تحديد مكان المحل المتواجد بحي 583 مسكن، وغير بعيد عن المنازل الثلاثة التي احترقت. مساء يوم الثلاثاء.وبعد تحديد هوية صاحبه، تمت مداهمته بناءً على أمر من وكيل الجمهورية.

ليتم العثور على كمية قدرت بـ 46 ألف وحدة من العطور ومواد التجميل بمختلف أنواعها. حيث تم تشميع المخزن. وفتح تحقيق في القضية في مصدر هذه البضاعة ووجهتها.

والتأكد من أن صاحبها يحوز على كل الوثائق التي تمكنه من ممارسة هذا النشاط وتخزين هذه المواد.

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