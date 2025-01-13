الحبس المؤقت لـ12 شخصا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية بتهمتي المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت، بتهمة جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى الهئية القضائية ذاتها اليوم الاثنين في بيان لها.

وجاء في البيان أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام. أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص، قضيتين (02) تتعلقان بحجز على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم، كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بـ 224,16 كلغ. وكمية من الكوكايين وأخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ 422.780 كبسولة. بالإضافةإلى حجز عشرة (10) مركبات و174,75 غراماً من المعدن الأصفر ومبالغ مالية بالعملة الوطنية”.

وأسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل كلٍّ من المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر والمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات. عن توقيف ثلاثة عشر (13) شخصًا وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يومي 9 و13 جانفي 2025. ليتم فتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة. استنادا إلى المصدر ذاته.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بـإيداع اثني عشر (12) منهم رهن الحبس المؤقت. ووضع متهم واحد تحت نظام الرقابة القضائية. يضيف البيان.