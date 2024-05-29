الحبس المؤقت لـ3 أشخاص ضبط بحوزتهم 59 كلغ كوكايين وكلاشينكوف

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة استيراد المخدرات ونقلها من مدينة ورقلة إلى مدينة الجزائر. حسب ما أعلن عنه اليوم الأربعاء بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح المصدر نفسه، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة

سيدي أمحمد ( القطب الجزائي المتخصص)، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار غير المشروع شبكة إجرامية بالمخدرات، وعلى اثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات ونقلها من مدينة ورقلة إلى مدينة الجزائر، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى.

وأسفرت التحريات عن كشف شبكة تضم (9) أشخاص منهم (6) في حالة فرار و تم ضبط 59 كلغ من الكوكايين و سلاح ناري حربي من نوع (كلاشنكوف).

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 2024/05/29 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جرائم استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة و تبييض الأموال، وحيازة سلاح حربي من

نوع كلاشينكوف.

وبعد استجواب المتهمين الثلاثة (03) من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. وفقا لذات المصدر.