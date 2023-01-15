الحبس المؤقت لـ3 اشخاص تورطوا في محاولة “حرقة” لتلاميذ بمتوسطة في عين الدفلى

أمرت محكمة عين الدفلى بايداع 3 اشخاص الحبس المؤقت، بعد تورطهم في محاولة هجرة غير شرعية لـ 3 تلاميذ بالمتوسط من مدينة الروينة.

ويتعلق الأمر بتلميذتين وتلميذ ينحدران من بلدية الروينة تتراوح اعمارهم بين 13 و 14 سنة كانو قد سرقوا مبلغ مالي ومجوهرات من اوليائهم.

وكانت مصالح امن دائرة الروينة كانت قد تلقت بتاريخ 9 جانفي بلاغ باختفاء قصر لتباشر التحريات.

وكان التلاميذ قد توجهوا نحو مدينة عنابة بعد توجيهات من اشخاص كانوا على علاقة بهم عبر الفايسبوك.

لتتمكن مصالح الامن من توقيفهم رفقة شخص بمدينة عنابة بعد التحريات، وباستعمال الوسائل التقنية ليتم توقيف شخصان آخران من مدينة قسنطينة لهما علاقة بالقضية.

ومكنت هذه العملية من استرجاع مبلغ 213 مليون سنتيم اضافة الى حلي ومجوهرات.