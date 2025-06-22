الحبس المؤقت لـ5 أشخاص في قضية حجز أزيد من مليون قرص “صاروخ” بإليزي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت. وذلك في قضية حجز أزيد من مليون قرص صاروخ بإليزي، حسب بيان وكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه ‘عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية عالج قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، قضية تتعلق بمجموعة إرهابية تتكون من خمسة (05) أشخاص بإيليزي، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، تقدر بـ 1.238.445 كبسولة، عناد حربي يتمثل في سلاحين ناريين من نوع (FMPK) و (FAL 1516 طلقة من الذخيرة الحربية الحية، أربعة مخازن للذخيرة، أربعة أجهزة للاتصال عن بعد، بالإضافة إلى حجز مركبتين رباعيتي الدفع.”

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بورقلة، تم توقيف الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم. يضيف المصدر ذاته.

وبتاريخ اليوم 22 جوان 2025 بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جنايات الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية استيراد وحيازة وشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة محاولة الاغتيال تهريب الأسلحة على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني، إستيراد ذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة ، حمل و نقل عتاد حربي و أسلحة وذخيرة من الصنف الأول، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهمين الخمسة من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.