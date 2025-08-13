الحبس المؤقت لـ5 أشخاص في قضية حجز 1.8 مليون أورو مزوّر بالشلف

في بيان صحفي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف بتاريخ 13 أوت 2025، أفاد وكيل الجمهورية أن مصالح الضبطية القضائية تمكنت بتاريخ 7 أوت الجاري من توقيف شخصين على متن مركبة بحوزتهما مبلغ مالي مزور من العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، يقدر بـ 1.851.100 أورو.

وأوضح المصدر ذاته أن التحريات الأمنية قادت إلى الكشف عن شبكة إجرامية منظمة. حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم امرأة، ليرتفع عدد المشتبه فيهم إلى خمسة. ويتعلق الأمر بكل من (س،ع)، (س،م)، (ب،م)، (ع،ت) و(ض،ف). الشبكة كانت تنشط في مجال تزوير وطرح العملة النقدية الأجنبية المزورة للتداول داخل الإقليم الوطني.

وبتاريخ اليوم، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، وتم توجيه عدة تهم لهم، أبرزها: جناية تقليد وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، جنحة عرض نقود مزورة للتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، جنحة حيازة أدوات معدّة للتقليد والتزوير، تكوين جماعة إجرامية منظمة، وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد. وذلك وفقًا لأحكام المواد 44، 46 فقرة 3، و48 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور. بالإضافة إلى المواد 176، 176 مكرر، 177، و389 مكرر 2 من قانون العقوبات.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق خلال جلسة الحضور الأول، تم إصدار أوامر بإيداعهم جميعًا الحبس المؤقت.