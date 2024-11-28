الحبس المؤقت لـ5 أشخاص في قضية حجز قرابة مليون قرص “صاروخ”

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في قضية حجز أكثر من 965 ألف قرص مهلوس بأولاد فايت. حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ذات الاختصاص الإقليمي الموسع.

وأوضح المصدر ذاته “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، وبعد إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة. عالج القطب الجزائي المتخصص قضية تتعلق بحجز، على مستوى مدينة أولاد فايت، كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ أكثر من 965 ألف قرص مهلوس من نوع بريقابالين. بالإضافة إلى خمسة (5) مركبات و أكثر من ثلاثة (3) ملايير سنتيم ومبالغ مالية أخرى بالعملة الأجنبية، إضافة لأوراق نقدية مزورة”.

وأضاف البيان أن التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر، أسفر عن توقيف خمسة (5) أشخاص مشتبه فيهم،. تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 28 نوفمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني. وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة (5) المتابعين، رهن الحبس المؤقت. استنادا إلى بيان الهيئة القضائية ذاتها.