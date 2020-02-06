الحبس المؤقت لـ8 أشخاص بينهم شرطيين بتهمة الإختطاف

أمر اليوم قاضي تحقيق محكمة القليعة، بإيداع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بينهم شرطيين بمطار هواري بومدين، بتهمة الاختطاف والحجز واستغلال النفوذ.

وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر لـ”النهار اونلاين”، بشكوى أودعها ضحية شاب تعرض إلى الاختطاف من حي الخرايسية، من طرف المشتبه فيهم ليتم احتجازه في مكان مهجور لمدة 24 ساعة.

وتعرض الضحية للضرب المبرح، ليتمكن الضحية من الافلات من قبضتهم متوجها نحو مركز الشرطة للتبيلغ عن الحادثة.

وحسب مصدر مطلع على القضية، فإن أحد المتهمين كان قد تعرض للنصب من قبل الضحية، فقرر الثأر بنفسه مستعينا بأصدقائه من بينهم الشرطيين العاملين بمطار هواري بومدين.