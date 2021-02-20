الحبس المؤقت لقريبة مسؤول سابق في ولاية عنابة بتهمة النصب والاحتيال

شاركت في الإيقاع بعشرات الضحايا من طالبي مساكن “السوسيال” وسلبهم أموالهم

وضع بقية أفراد شبكة الاحتيال تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، بإيداع امرأة في عقدها الرابع من العمر، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي، في قضية الاحتيال على طالبي السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، من خلال سلبهم أموالا معتبرة مقابل إيهامهم بالحصول على مقررات الاستفادة.

وأمر أيضا قاضي التحقيق بذات المحكمة، بوضع مسؤول لفرع إداري في بلدية “البوني” برفقة موظفة في مديرية “عدل” وموظفة في إحدى مكاتب التوثيق وتاجر معروف، تحت الرقابة القضائية، للاشتباه أيضا في تورطهم بهذه الشبكة الإجرامية المختصة في الاحتيال على المواطنين وطالبي السكنات العمومية الإيجازية المعروفة بـ “السوسيال” ومحلات “أوبيجيي”، من خلال إيهامهم بالحصول عليها مقابل مبالغ مالية باهظة.

وكانت قوات الفرقة الاقتصادية والمالية، حسب مصادر “النهار”، قد أوقفت، الأسبوع الماضي، عناصر هذه الشبكة التي تقودها امرأة في الأربعين، مقربة من أحد المسؤولين السابقين في قطاع الجماعات المحلية بعنابة، وتستغل معرفتها لبسط نفوذها وتنفيذ خططها الإجرامية، من خلال الاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بتسوية وضعيتهم وتُمكنهم من الاستفادة من سكنات “السوسيال” أو محلات “أوبيجيي”، خاصة الواقعة على مستوى المدينة الجديدة “مصطفى بن عودة” المعروفة بـ”ذراع الريش”، أو المنطقة الحضرية الجديدة “الكاليتوسة” في برحال، وذلك مقابل مبالغ مالية باهظة.