الحبس المؤقت للمتسبب في حادث قسنطينة

أمر قاضي التحقيق لولاية قسنطينة، بإيداع المتهم في الحادث الذي شهده شارع عبان رمضان وسط المدينة قبل يومين، والذي أودى بحياة 4 أشخاص بحر الأسبوع الحالي، الحبس المؤقت.

وجاء هذا القرار بعد أن أمر وكيل الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى المتسبب في الحادث، بتحويله لقاضي التحقيق.

ليصدر هذا الأخير بإحالة المتهم الحبس المؤقت، بعد الإستناد إلى لقطات مصورة من أشرطة فيديو رصدتها كاميرات المراقبة.

وتعود حيثيات القضية إلى وقوع شجار نشب بين سائق السيارة وهو شاب يبلغ من العمر 25 سنة، وكانت ترافق الشاب فتاة.

قبل أن تنزل هذه الأخيرة من السيارة وتترجل منها، ولدى محاولتها العودة إلى داخلها لإسترجاع حقيبة يدها،

إنطلقت السيارة بسرعة جنونية وبشكل مفاجئ، قبل أن تهوى عبر سلالم وترتطم بالأرض مخلفة وراءها ضحايا كانوا بموقع الحادث.