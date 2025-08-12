الحبس المؤقت للمُعتدين على ستيني بأم البواقي

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية والدرك الوطني بأم البواقي، من توقيف المشتبه فيه الثالث، في قضية الإعتداء بالعنف بسلاح أبيض محظور راح ضحيتها شخص في العقد السادس من العمر.

وحسب بيان لذات المصالح، وإستكمالا لإجراءات التحقيق في قضية الاعتداء بالعنف بسلاح أبيض محظور راح ضحيتها شخص في العقد السادس من العمر. سمح وفي عملية أمنية مشتركة من توقيف المشتبه فيه الثالث الضالع في قضية الحال.

وإتخذت في شأن المشتبه فيهم الثلاثة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية، كل الاجراءات القانونية.

أين أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية جنحة السرقة بتوافر ظرفي العنف والتعدد، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت.