الحبس المؤقت لمحتال يفرّ بأموال ضحاياه أثناء صفقات كراء السيارات بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مشتبها فيه يحتال على المواطنين مدّعيا أنّه يملك شركة خاصة لكراء السيارات عبر الأنترنت.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمينة، كان المشتبه فيه، بمجرّد إنهاء إجراءات كراء السيارة، يفر نحو وجهات مجهولة.

وتعود حيثيات القضية إثر تقدّم شخص لمقر الأمن الحضري التاسع عين النعجة لغرض إيداع شكوى تعرّضه للنصب والإحتيال من قبل صاحب مركبة، والذي أبرم معه اتّفاق لغرض كراء سيارته مقابل مبلغ مالي.

وجاء ذلك، بعدما قام المشتبه فيه بوضع إعلان على موقع الأنترنت موهما إيّاه بأنّه يملك شركة كراء للسيارات.

وبعد أن ضرب المشتبه فيه للضحيّة موعدا للإلتقاء به لغرض إكمال إجراءات عقد الكراء، غير أنّ المشتبه فيه كان قد سطّر خطّة محكمة لغرض الإحتيال على الضحية طالبا منه بعض الوثائق الخاصّة بإجراءات الصفقة تاركا له المبلغ المالي بحوزته.

ليستغل المشتبه فيه الوضع ويفر بالمال. ب

وبناء على هذه المعلومات واستغلالا للمعطيات العلمية والتقنية، تمّ تكثيف الأبحاث عن المشتبه فيه، أين تمّ رصده وتوقيفه على مستوى مدينة حسين داي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعه الحبس المؤقّت.