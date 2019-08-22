الحبس المؤقت ليماني هامل شقيق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل

فيما تم ايداع رئيس بلدية السانية الحبس في نفس القضية

أمر قبل قليل قاضي التحقيق لدى محكمة حي جمال الدين بوهران بإيداع شقيق عبد الغني هامل العقيد السابق بالجيش يمني الحبس.

بعد توقيفه الاسبوع الماضي من قبل عناصر من مصلحة الشركة القضائية لامن وهران بعد تورطه في قضية نهب العقار.

استكمالا للتحقيقات التي أعقبت توقيف المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي الذي كان قد استولى على 100 هكتار من الأراضي ملك للدولة.

لصالح مسؤولين نافذين بدائرة بئر الجير بأسعار رمزية لا تفوق الألف دج للمتر المربع الواحد وذاك خلال عهدتي واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان.

في سياق متصل تم قبل قليل ايداع رئيس بلدية السانية يحيى بوناقة الحبس في نفس قضية مباركي التي أطاحت بشخصيات نافذة متورطة.