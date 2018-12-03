الحبس النافذ بين 6 أشهر و6 سنوات لعصابة يقودها شرطي تروّج المهلوسات بسكيكدة

سلطت، مساء أمس، محكمة الحروش بسكيكدة ،مساء اليوم، عقوبة الحبس النافذ بين 6 أشهر و6 سنوات حق 5 أشخاص من بينهم شرطي شكلوا عصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بعد متابعتهم بتهمة العرض قصد البيع.

حيثيات هذه القضية تعود إلى الأيام الأولى من الشهر الجاري، عندما تحصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي مزغيش بولاية سكيكدة، عن معلومات مفادها أن شخصا يقوم بترويج المخدرات على مستوى البلدية.

ليتم على ذلك فتح تحقيق، ما مكن من تحديد هويته ليتم توقيفه بعد ذلك، وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة.

كما مكن التحقيق من تحديد مصدر المؤثرات العقلية، بعد أن صرح المشتبه به بأنه اقتناها من عند “ي ، ك” وهو شرطي يعمل بأمن دائرة سيدي مزغيش تم تحويله اليه منذ شهرين فقط قادما من أمن ولاية قسنطينة، تم توقيفه إثر ذلك.

وتوقيف بقية أفراد العصابة تباعا بعد الاستعانة بعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالحروش.

خلال المحاكمة نفى المتهمون ما نسب إليهم، وصرح الشرطي بأنه يأخذ الدواء عن طريق وصفة طبيب مختص.

فيما أكد أحد المتهمين بأنه حصل على المخدرات من عند الشرطي ، وكانت نيابة المحكمة المذكورة قد التمست تسليط عقوبات بالحبس النافذ بين سنتين و 15 سنة .