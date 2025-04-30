الحبس النافذ بين 7 و15 سنة لتاجرين بتهمة المضاربة في “القهوة” بالجلفة

أدانت محكمة الجلفة شخصين بالحبس النافذ بين 7 و 15 سنة بتهمة المضاربة في مادة البن.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجلفة، فإنه وعملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة البن و بيعها لمعارفه. تم بتاريخ 22/04/2025 توقيف المعني و شريكه المدعوان (س.أ) و (ع.س). مع حجز كمية معتبرة من البن تقدر بـ 12908 كلغ مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق.

وعند تقديم الأطراف أمام النيابة يوم 23/04/2025 ، تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

وبتاريخ 30 أفريل 2025 صدر ضد المعنيين حكم قضى بعقوبة خمسة عشر سنة حبسا نافذا. و غرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري على المتهم (س.أ).

بالإضافة كذلك إلى 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري على المتهم ” ع.س”. مع الأمر بمصادرة المحجوزات.

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