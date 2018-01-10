الحبس النافذ بين 8 و15 سنة في حق أفراد شبكة دولية للمخدرات

قضت، مساء اليوم، محكمة الجنح بسكيكدة، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق 6 أفراد شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات يقودها مغربي.

عقوبة الحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق المتهم المغربي وعسكري سابق يدعى ( ف. م) الفاران.

وعقوبة 8 سنوات في حق كل من (ح ، م) من سكيكدة ولشخص آخر من ولاية تيارت يدعى (ق. ع) .

و 1 سنوات لكل من (ب. أ) و(ب. ع) من ولاية تلمسان ، وذلك بعد متابعتهم بجنحة المتاجرة بالمخدرات ونقل المخدرات.

وهذا بعد أن تم ضبطهم بحوزتهم أكثر من 2 كلغ غرام من المخدرات ببلدية حمادي كرومة.

تعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2017 ، حين تلقت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني معلومات تفيد بوجود شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات.

امتد نشاطها إلى ولاية سكيكدة لتباشر ذات المصالح تحريات أوصلتها إلى وجود سيارة سياحية تابعة لوكالة خاصة لكراء السيارات مشبوهة.

قبل أن يتم البحث عنها وبمجرد العثور عليها ومحاولة توقيفها لاذ سائقها وهو العسكري السابق وشخص آخر بالفرار.

فيما تم توقيف شخصين من أفراد العصابة واللذان اعترفا بانتمائهم لها وكشفا بأن نشاطهم يمتد إلى التراب المغربي.

وبالتنسيق مع المتهم المغربي الذي كان يمونهم بالمخدرات عبر دائرة معنية بتلمسان على أن يتكفل البقية بتوزيع البضاعة عبر مختلف الولايات.