الحبس النافذ في حق بائع النقائق الفاسدة للمستهلكن باتنة

أصدرت نهاراليوم محكمة باتنة الابتدائية حكما يقضي بالحبس النافذ مدة 18شهرا في حق شخص في الأربعينيات من العمرمع الأمربإيداعه الحبس.

لاستنفاذ العقوبة بسجن حملة” 3 “ببلدية وادي الشعبة، عن تهمة تتعلق بالذبح غير الشرعي وتعريض صحة المستهلك لخطر تناول لحوم ونقانق غير صالحة للإستهلاك.

وذلك عقب العملية الناجحة التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني أمسية يوم 18 من شهر أفريل الجاري.

عندما حجزت قرابة 14 قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة مخزنة داخل محل بحي دوار الديس بوعقال ” 3 ” يديره المتهم المدان.

وبينت التحقيقات أنّ المتهم كان يُحوّل هذه اللحوم الفاسدة وفقا لتقرير الطبيب البيطري، إلى صناعة النقائق وتوزعها على المطاعم المختلفة عبر مدينة باتنة.

وكانت مصالح الدرك الوطني في عمليتها هذه التي نالت استحسان المواطنين،، قد حجزت أيضا 10 سكاكين وساطور ومبردين وآلة طحن اللحم.

للإشارة فإن المتهم الثاني في هذه القضية استفاد من البراءة.