الحبس النافذ لأفراد عصابة كانت تسطو على المنازل في معسكر

قضت الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية في ولاية معسكر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء بإدانة 6 أشخاص بعقوبة عامين حبسا نافذا و تغريمهم بمبلغ 10 ملايين سنتيم.

بينما أدين سابعهم الذي لا يزال في حالة فرار بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و بنفس الغرامة .

المدانون مثلوا أمام المحكمة بتهمة تشكيل جمعية أشرار إختصت في السطو على المنازل و سرقة محتوياتها على مستوى إقليم بلدية مقطع دوز .

و كانت عناصر كتيبة الدرك الوطني لإقليم دائرة المحمدية قد تمكنت من توقيف عناصر المجموعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و40 سنة ليلة الأحد الماضي.

وقد استعادت عناصر الكتيبة بعض الأغراض المسروقة فضلا عن كمية من الأسلحة البيضاء المتمثلة في خناجر و معاول و قضبانا معدنية كانت تستخدم في عمليات السطو و المداهمة.