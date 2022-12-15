الحبس النافذ لخمسيني لضلوعه في حريق غابات ” زيامة” بجيجل

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف. المدعو ” ح.محمود” من جناية وضع النار عمدا في الغابات التي طالت مساحات غابية. بمنطقة “بني مرمي” زيامة بولاية جيجل قدرت بـ 7 هكتار من أشجار البلوط والفلين والاحراش التابعة لاملاك الدولة.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم عن نفس التهم.

وفي تفاصيل الملف فإن عملية توقيف المتهم من طرف مصالح أمن ولاية جيجل. كان على اثر تحقيق باشرته في واقعة اضرام النيران في غابة حي مرمي بزيامة لولاية جيجل. اين التهمت السنة النيران ما يفوق 7 هكتارات من الاشجار المثمرة والادغال. كما تم الكشف في اطار التحقيق من خلال الاستعانة بالخبرة التقنية عن هوية الفاعل للعثةر على آثار أقدام بموقع اضرام النار.

وبناء على بلاغ من مديرية محافظة الغابات على إثر تنقل عونين بنفس الغابة التي شهدت الحريق. تم توقيف الفاعل ويتعلق الامر بالمتهم في قضية الحال ” ح.محمود” رب أسرة في العقد السادس من العمر. الذي ضبطه العون المدعو ” ب.عبد الوهاب” متلبسا بالجرم. خلال تنقله الى الغابة اين ضبط المتهم يشعل النيران باستعمال عود ثقاب. ولما شاهده وللمناداة عليه باسمه كونه ادمن أبناء المنطقة لاذ المتهم بالفرار.

إنكار التهم..

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه في جلسة المحاكمة أنكرها جملة وتفصيلا. كما صرح أن القضية كيدية من طرف جاره بحي زيامة المدعو ” موسوني” الذي كان في خلافات شخصية معه. كما سبق وأن اودع شكوى ضده عام 2013، فقام بالافتراء عليه بلفق التهمة هذه لاجل توريطه والزج به في السجن.

بالإضافة إلى ذلك بيوم الوقائع كان بصدد تنظيف حظيرته الخاصة بتربية المواشي. ولم تطأ قدمه قط الغابة كما أنه شاهد وقتها دخان كثيف يتصاعد منها. التي تبعد عنه حوالي 3 كلم لكنه لم يبادر بذهنه أنه حريق مهول سينتشر الى المساحات ذات كثافة غابية.

من جهتها استمعت المحكمة الى شاهدين اثنين منهم عون محافظة الغابات ” عبد الوهاب”. الذي أكد في تصريحاته للمحكمة بأنه بيوم الوقائع شاهد المتهم بموقع الحريق. فنادى عليه بعبارة ” محمود راني شفتك” فلاذ بالفرار ولم يلتفت له ليبقى متخفيا لمدة أربعة أيام إلى أن تم توقيفه.