الحبس النافذ لرب أسرة اعتدى على شرطي ونعته بالحقار

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأربعاء عقوبة عام حبسا نافذا للمتهم “أ.ش”. عن تهمة إهانة موظف خلال تأدية مهامه، والتي راح ضحيتها شرطي بذات المحكمة المدعو “م.عبد الكريم”. لتعرضه للسب والشتم خلال مزاولة مهامه.

وتم تقديم المتهم أمام هيئة المحكمة، عقب ارتكابه واقعة سب وشتم تخللتها عبارات مهينة للضحية الشرطي. على مستوى الطابق الأرضي بمصلحة استخراج الوثائق القضائية ” الاكشاك”. بعدما أمر الشرطي المتهم بمغادرة المحكمة لكونه ليس له أي مصلحة يقضيها. كما تم منعه من حضور جلسة محاكمة بمحكمة الجنايات برفقة أحد أقاربها. لأنهما غير معنيان بها، وهو ما امتعض له المتهم.

كما راح يدعي أمام الشرطي بأنه قدم لأجل استخراج شهادة السوابق العدلية في محاولة منه لاستفزازه. فدخل معه في مناوشات لسانية بعدما تمسك الشرطي بموقفه.

وخلالها قام المتهم بإحداث فوضى عارمة وأمام مرأى ومسامع الموظفين ووكيل الجمهورية قام بتوجيه عبارات سب وشتم مهينة. بالإضافة الى ذلك ناعتا الضحية ب” الحقار” وعبارات أخرى لم تناقشها المحكمة لكونها مخلة بالآداب العامة.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع أعرب عن ندمه أمام قاضي الجنح واعترف منذ الوهلة الأولى بالتهمة التي توبع بها. مصرحا بأنه بيوم الوقائع كان بصدد حضور محاكمة قريب صهره برفقة صديقه. فمنع من الدخول وعند نزوله إلى الطابق الاول صادف الشرطي الضحية. كما أمره هو الآخر بالمغادرة. وهو ما أثار حفيظته، الأمر الذي جعله يدخل في مشادات لسانية مع الشرطي. بعدما أخبره بأنه متواجد لأجل استخراج صفيحة سوابق العدلية.

وأمام تصريحات المتهم أنب القاضي المتهم مطولا على فعلته التي كان من الأجدر أن يتجنب وقوعها. لكونه أحدث فوضى ألحقت ضررا معنويا للموظفين والمواطنين. كما ذكره بأن الشرطي ملزم بحفظ النظام العام وكل مواطن ملزم بأوامره وتعليماته. وما حدث هو عدم الانصياع لتعليمات ملزم بتطبيقها في كل الأحوال.

وأمام ما ورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و50 الف دج، ليقرر رئيس الجلسة بإدانة المتهم بالعقوبة السالفة الذكر.