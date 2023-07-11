الحبس النافذ لسارقي أمتعة وسيارات مسافري مطار هواري بومدين

قضت محكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء بإدانة متهمين اثنين ، بعام حبسا نافذا، عن تهمة السرقة في المطارات. ويتعلّق الأمر بكل من “ح، ز” و”ق، ص” اللذين ضبطا من طرف رجال الشرطة متلبسين بسرقة 3 سيارات بحظيرة المطار. بعد التعرض لها بالكسر، لتسفر التحريات أن الموقوفين. سبق وأن نفذا جرائم سطو طالت أمتعة المسافرين. تمّ التبليغ عن سرقتها قبل أسابيع.

وتبين خلال جلسة محاكمة المتهمين أن كليهما لهما سوابق عدلية في نفس الجرم، جميعها وقعت على مستوى المطار. حيث سبق وأن أودع المتهم المدعو “ق،ص” الحبس لتنفيذه جرائم سطو. بنفس المكان والمتعلق بحظيرة السيارات بمطار هواري بومدين.

وخلال شهر جوان المنصرم، انكشف أمر المتهمين من طرف عون الحراسة. الذي نهاهما في بادئ الأمر عن الأفعال التي يقومان بها. للعدول عن سلوكهما، غير أنهما واصلا في ارتكاب سلسلة من السرقات.

وحسب محضر ضبط وإيقاف الذي حررته الشرطة، فإن المتهم الاول ” ق.ص” تتمثل مهمته في رصد سيارات الضحايا بحظيرة المطار، التي يكون بها محتويات وأغراضوثمينة، وبعدها يتعاونان على كسر زجاج النوافذ، لتنفيذ السرقة.

كما تبين أيضا أن كلا المتهمين يقومان بترصد حقائب وأمتعة المسافرين بعد إخراجها من بهو المطار، ليدعيا أمامهم مساعدتهم في حملها،وبعيدا عن كاميرات المراقبة، يقومان بسرقة جزء من الأغراض، وهي الوقائع التي تمّ إثباتها بقرص مضغوط، من قبل رجال الضبطية القضائية المحققة.

وغي قضية الحال تم توقيف المتهمين محل المتابعة “ه.ز الدين” و” ق،ص”، بمسرح الجريمة متلبسين بالجرم. وهما على متن سيارة مواطن وهما بصدد مغادرة الحظيرة، وخلال العملية تم حجز جزء من المسروقات.

كل هذه الوقائع تمسك بإنكارهاالمتهمين،مصرحين أنهما قصدا المطار للاسترزاق، وأن كل ما في الأمر أن رجال الشرطة ضبطوا “ق.ص” يقوم بلمس إحدى السيارات المركونة، لإعجابه بها، دون قصد للسرقة، إلا أن القاض واجه كل متهم على حدى بتقرير الشرطة ،وشهادة السوابق أيضا التي تثبت قيامهما بنفس الجرم وفي الامكنة نفسها.