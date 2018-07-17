الحبس النافذ لـ 5 أشخاص استغلوا شاطئ تيبازة بطريقة غير شرعية

أدانت محكمة شرشال غربي تيبازة خمسة متورطين بتهمة استغلال شاطئ بالحمدانية بطريقة غير شرعية باستعمال العنف بسنتين سجن نافذة.

في أول قضية من نوعها خلال موسم الإصطياف الجاري حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الدرك الوطني.

و تتكوّن العصابة، التي أطاحت بها قوات الدرك الوطني لكتيبة شرشال يوم الجمعة الفارط، من خمسة أشخاص.

حيث تم تقديمهم مساء يوم أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال.

الذي أمر بدوره بمثولهم الفوري أين تمت محاكمتهم وإدانتهم بسنتين سجن نافذة و مائة ألف دينار كغرامة مالية.

و قد تمت متابعة المدانين المسبوقين قضائيا بتهمة استغلال شاطئ دون رخصة و ابتزاز المصطافين بفرض إتاوات باستعمال العنف و أسلحة محظورة.

و كذا الإبتزاز و تكوين عصابة أشرار و إنتحال الصفة، حسب ذات المصادر.

و تم إثر هذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازة، تجسيدا لإرادة السطات العمومية الرامية إلى مكافحة الإستغلال غير شرعي للشواطئ.

وكذا ضمان راحة المواطنين و دخولهم المجاني للشواطئ و مواقع الراحة و الترفيه حجز كمية من الأسلحة المحظورة.

على غرار بندقيتين صيد السمك و بخاخات مسيلة للدموع و أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام منها سيوف و خناجر.

يعتقد أنها تستعمل لإبتزاز الناس و ترهيبهم، وفق ذات المصالح.