الحبس النافذ لـ 9 أعوان أمن بسوناطراك استولوا على صفائح غالية الثمن

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة زوال اليوم، 9 عمال بالمنطقة الصناعية سوناطراك بأحكام تراوحت بين 5 و 4 سنوات سجن.

تعود حيثيات القضية إلى مارس سنة 2013، عندما تعرض مخزن الشركة الوطنية للتركيب بالمنطقة الصناعية الكبرى سونطارك لعملية سطو.

استهدفت صفائح حديدية كانت موضوعة بمستودع تخزين العتاد المحاذي لمشروع شركة سامسونغ الكورية.

الشركة المكلفة بإعادة تأهيل مركب تكرير البترول بواسطة رافعة. قبل أن يتمّ وضع المسروقات على متن شاحنتين تنقلان بضائع إلى خارج المنطقة الصناعية.

هذا وقد كشفت التحريّات التي باشرتها الضبطية القضائية بفرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالاعتماد على كاميرا المراقبة بالمنطقة الصناعية.

بالإضافة إلى مراكز الدخول والخروج من تحديد نوع الشاحنتين وأثناء قيامهم بعملية المراقبة على مستوى إقليم المنطقة الصناعية.

عثروا على شاحنة للمتهم (م.م) فقاموا بتوقيفها وعثروا على بقايا نفايات من الخشب قصد رميها خارج المنطقة الصناعية.

وكانت العملية تتم بحسب تصريحات المتهم المذكور بأن عملية نقل الصفائح كانت بطلب شخص استأجره.

وطلب منه نقل الصفائح من المنطقة الصناعية بسوناطراك إلى منطقة النشاط بحمروش حمودي.

وعند وصوله إلى هناك التقى بشخص وهو أحد المتهمين في قضية الحال، الذي طلب منه نقل البضاعة إلى الجزائر العاصمة مقابل 40 ألف دج .

وبوصولهما إلى دائرة الأخضرية بالبويرة التقى بهما المشتري الذي طلب بدوره نقل الشحنة الأولى والثانية من الصفائح الحديدية إلى العاصمة.