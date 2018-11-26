الحبس النافذ والغير نافذ بين 6 أشهر وسنتين في حق المتهمين في أحداث بحيرة الطيور بسكيكدة

قضت، اليوم ، محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة ، بعقوبات الحبس النافذ والغير نافذ بين 6 أشهر و سنتين في حق 15 شخص بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح التحريض على التجمهر.

وكان المعنيون قد تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن بسكيكدة، على خلفية الأحداث والإحتجاجات التي صاحبت الإفراج الأخير عن قائمة السكن الخاصة بالحي القصديري “بحيرة الطيور” بعاصمة الولاية.

أين نظم المقصيون وقفات احتجاجية أمام مقري الولاية والدائرة وحتى بعضهم أمام مدخل مستشفى عبد الرزاق بوحارة، قبل أن تتطور الاحتجاجات.

أين قام عدد من المقصيين باعتلاء عمارة بحي 700 مسكين أين اعتصموا وشنوا إضرابا عن الطعام، وهي الاحتجاجات والتي ندد فيها المحتجون بإقصائهم من القائمة رغم توفر كل شروط الاستفادة من هذا النوع من السكن.

خلال المحاكمة نفى المتهمون ما نسب إليهم، وصرحوا بأن لا علاقة لهم بتلك الاحتجاجات ، أما آخرون فقد اعتلوا العمارة لأجل إسماع صوتهم بعد أن تعرضوا للحقرة، هذا وكانت نيابة ذات المحكمة قد التمست تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين.