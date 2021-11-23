الحبس النافذ 3 أشهر ضدّ شريف ملال بتهمة قذف حكيم مدان!

الحكم أصدرته محكمة الجنح في تيزي وزو

نطق رئيس الجلسة في محكمة الجنح بتيزي وزو، أول أمس، بعقوبة الحبس النافذ ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في حق المتهم شريف ملال، الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل.

وواجه شريف ملال تهمة القذف إضرارا بالضحية حكيم مدان، واللاعب الدولي السابق والعضو السابق في المكتب الفيدرالي لـ”الفاف”، الذي تأسس طرفا مدنيا.

وطالب مدان عبر دفاعه بتعويض قدره 250 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة في مرافعته، الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية في حق المتهم ملال.

وتعود هذه القضية إلى تاريخ 3 جانفي الماضي، أين توجه حكيم مدان لمصالح الأمن، حيث قام برفع شكوى ضدّ شريف ملال بصفته رئيس فريق شبيبة القبائل، وهذا بعدما اتهمه بالصوت والصورة بالتعامل مع منحرفين ومسبوقين قضائيا، لا سيما من أجل أن يحصل جفعر آيت مولود على اعتماد لترؤسه النادي الهاوي.

ومعروف أن شريف ملال بات متابعا في أكثر من قضية، سواء من طرف قياديين ومسؤولين سابقين في فريق شبيبة القبائل، على غرار الرئيس الراحل محند الشريف حناشي، أو لاعبين دوليين سابقين، مثل حكيم مدان، إلى جانب بعض أنصار شبيبة القبائل.

وأطيح بملال قبل أسابيع من على رئاسة شبيبة القبائل، في أعقاب تحصل يزيد ياريشان على حكم قضائي يتضمن اعترافا برئاسته للفريق والشركة المسيّرة له.

ورفض ملال تنفيذ حكم العدالة في البداية، قبل أن يرضخ للأمر الواقع، إثر استصدار خصومه في الفريق صيغة تنفيذية للحكم.