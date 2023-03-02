الحبس النافذ 4 سنوات لـ “الزهرة الكحلة” وجمركي عن تهريب 81300 أورو بداخل”دجاجة محمّرة”

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 24 مليون و792 الف دج. في حق المتهم المدعو ” ك.اسماعيل”، 55سنة جمركي بمطار هوّاري بومدين والمتهمة ” ج.فاطمة”. المعروفة في المطار ب” الزهرة الكحلة”، تاجرة ” كابة” 63سنة. عن تهم استغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة، والرشوة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

وجاء منطوق الحكم في حق كل واحد من المتهمين بعدما التمست وكيل الجمهورية معاقبة كل متهم ب5 سنوات حبسا نافذا.

كما جاءت المتابعة القضائية في حق المتهمين الموقوفين في أعقاب احباط محاولة تهريب من مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 81300 أورو. جزء منه مخبأ بداخل دجاجة طازجة ” مشوية”. بعد اخفاء المبلغ بداخل أحشائها من طرف المتهمة التي كانت تتأهب للسفر عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار اسطنبول بتركيا.

بحيث بتاريخ 3 جانفي 2023، في حدود الساعة العاشرة، ألقت شرطة الحدود على مستوى محطة الخطوط الخارجية الغربية بالمطار. كل من المسماة “فاطمة.ج” و”ك.اسماعيل”، جمركي بالمطار. كما كانت المتهمة تتأهب للسفر الى تركيا بواسطة تذكرة سفر إلكترونية. وهذا بعدما لفت انتباه ذات المصالح بالبهو العام للمحطة الدولية حقيبة زرقاء اللون وبعد تمريرها عبر بوابة التفتيش المركزي.

وعند تفتيشها يدويا عثر بداخلها على دجاجة مطهية وبداخل أحشائها مبلغ 4600 أورو إضافة إلى مبلغ مالي اخر يقدر ب2400 اورو موزع وسط الحقيبة. أما الحقيبة اليدوية فضبط بها مبلغ مخبأ بإحكام يقدر بـ 4300 أورو، من فئة 100أورو.

وعند تحويل المتهمة الى غرفة خاصة للتفتيش الجسدي ظهرت عليها علامات الارتباك ثم قام باخراج شي من صدرها وألقته بسلة المهملات. لتبين بأنه كيس أسود به مبلغ مالي ملفوف بشريط لاصق، يقدر بـ 70 ألف أورو.

التحقيق يكشف..

ومواصلة للتحقيق تبين أن الجمركي المتهم له تواطؤ نع المتهمة من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال. أين تم ضبط رسائل نصية على تطبيق واتساب، فيبر، ميسنجر. مع وجود صور لسلع وحقائب وهواتف نقالة ذكية، لها صلة بالقضية، باعتبار أنها هدايا كان يتلقاها الجمركي. بغرض تسهيل تهريب الأموال من طرف المتهمة التي ثبت بأن لها 87حركة حدودية مابين 14 مارس 1997و 2 ديسمبر 2022. وعليه تم توقيف الجمركي.

كما تمسك كلا المتهمين بالوقائع المنسوبة اليهما، متراجعين عن اقوالهما الأولية ، حيث صرحت المتهمة “ج.ف”. بأن المبلغ المالي محل الجريمة، كان بغرض حجز غرفة لابنتها بالمطار نافية توجهها الى المطار بغرض السفر وتهريب الاموال.

كما نفت تلقي الجمركي وهدايا” أموال”، كرشوة نظير السماح لها بنشاطها الاجرامي، هذا بعدما اعترفت أمام رجال الضبطية بأن الجمركي. اتفقت معه على تسهيل إدخال البضاعة للجزائر. مقابل الحصول على عمولات قدرها 20 الف دج، كما سرب لها معلومات عن الإجراءات المشددة في مجال السفر.

رأس الحربة تاجر توفى في زلزال تركيا

كما كشفت المتهمة عن قائد الشبكة المدعو ” جيلالي” تاجر مقيم ألبسة بتركيا تعمل لصالحه، من خلال إدخال السلع الباهضة الثمن الى التراب الوطني. تتمثل في حقائب تحتوي على سلع يقدر وزنها ب30 كلغ ويمنحها مقابل ذلك 1000دج عن الكيلو غرام الواحد.

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