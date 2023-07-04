الحبس بهدد محترف سرقة “مضخات المياه” بالمجمعات السكنية بباب الزوار والمحمدية

افلح رجال الضبطية القضائية في توقيف شاب يحترف سرقة مضخات المياه بالاحياء السكنية في جنح الظلام. حيث تم رصد المتهم عبر كاميرات المراقبة وهي يقوم بقطع الانابيب بحي زرهوني مختار بالمحمدية شرقي العاصمة.

وحسب مجريات المحاكمة فان المتهم الذي ينحدر من منطقة ” العبادية” بولايه عين الدفلى. تم ضبطه متلبسا بسرقة مضخات المياه، بليلة 23 افريل 2023. وهو و بصدد قطع الأنابيب بإستعمال مفك براغي ومقص،وخلالها تم طرده من طرف سكان الحي.

كما تم مسك المتهم وهو بصدد سرقة المركبات المركونة بنفس الحي بليلة 21 جوان المنقضي، مستعملا نفس أدوات الجريمة.

وفي الجلسة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء،أنكر المتهم نكرانا قاطعا ضلوعه في الجريمة. مصرحا بأنه أمضى على محضر رجال الشرطة من دون أن يقرأ محتواه، كما أن كل الوقائع المذكورة من تأليف الشرطة.

وبالمقابل واجهت القاضي المتهم باعترافه غي محضر سماعه بالسرقات التي ارتكبها. أين اكد بأنه باع مضخة للمياه بسوق بلفور بالحراش، مقابل مبلغ 7000دج لأحد الأشخاص.

من جهته دفاع المتهم أكد أن موكله متشرد بالعاصمة منذ سنوات، وأنه ضبط بالحي وهو يحاول فتح السيارات لأجل المبيت فيها، بحكم ليس له مأوى .

والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 الف دج في حق المتهم، ف

عن تهمة السرقة بالكسر،، فيما قرر القاضي ادراج القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.