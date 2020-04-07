الحبس بين شهرين و6 أشهر للتجار الرافضين فتح محلاتهم

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الحبس بين شهرين و6 أشهر للتجار الرافضين فتح محلاتهم
بقلم نادية بن طاهر

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة جديدة للولاة، بضرورة الإبقاء على نشاط متاجر الجملة ووحدات الانتاج التي تمونهم.

وجاء في التعليمة، والتي تحوز النهار على نسخة منها، أن المتاجر المعنية بالتموين يجب أن تواصل ممارسة نشاطاتها.

ووجه الوزير تعليمات للولاة، بضرورة تسليم رخص تنقل لتجار المواد التموينية ومستخدميهم.

وأمر جراد الولاة، بإصدار تسخيرات للتجار المخالفين، وفرض عقوبات ضد التجار الرافضين فتح محلاتهم.

وتتمثل العقوبات، في غرامة بين ألف و10 آلاف دينار للتجار المخالفين، والحبس بين شهرين و6 أشهر للتجار المخالفين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=802581

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com