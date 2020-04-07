الحبس بين شهرين و6 أشهر للتجار الرافضين فتح محلاتهم

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة جديدة للولاة، بضرورة الإبقاء على نشاط متاجر الجملة ووحدات الانتاج التي تمونهم.

وجاء في التعليمة، والتي تحوز النهار على نسخة منها، أن المتاجر المعنية بالتموين يجب أن تواصل ممارسة نشاطاتها.

ووجه الوزير تعليمات للولاة، بضرورة تسليم رخص تنقل لتجار المواد التموينية ومستخدميهم.

وأمر جراد الولاة، بإصدار تسخيرات للتجار المخالفين، وفرض عقوبات ضد التجار الرافضين فتح محلاتهم.

وتتمثل العقوبات، في غرامة بين ألف و10 آلاف دينار للتجار المخالفين، والحبس بين شهرين و6 أشهر للتجار المخالفين.