الحبس بين 3 و8 سنوات في حق عصابة اجرامية حاولت ترويج 39600 قرص ببرج الكيفان

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء. عقوبات تراوحت بين 8 سنوات حبسا نافذا في حق 8 متهمين بينهم 6 موقوفين. ضمن جماعة اجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى بلدية الجزائر الوسطى وبرج الكيفان.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد و20 سنة. سجنا نافذا ضد جميع للمتهمين عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول وشراء قصد البيع. ونقل المؤثرات العقلية، وجنحة تبييض الأموال في اطار جماعة اجرامية منظمة.

وبحسب مجريات المحاكمة، فإن الإيقاع بالجماعة الاجرامية، التي كان يقودها المسمى ” ش م” المكنى ” الولية”. سائق بمعهد التكوين في الصيد البحري، القاطن بحي برج الكيفان. والذي ضبط بمنزله العائلي 39600 كبسولة، و190 قرص من نوع ” اكستازي” بالاضافة إلى مبلغ 35 مليون. مع مركبة من نوع ” سيات ايبيزا” تستعمل في نقل وتمويل والترويج للسموم.

كما تم توقيف باقي المتهمين من بينهم زوجته المسماة ” ب.ه” زوجة. بعدما ضبطت الممنوعات الممنوعات بغرفة النوم.

وانطلقت التحقيقات في ذات الفضية، بتاريخ 8أوت 2022، وعلى إثر معلومة لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية. وجود شخص يدعى “ش.م” يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الجزائر الوسطى.

وبعد عملية ترصد تم توقيفه واسفرت العملية عن حجز 119 كبسولة من نوع بريغابريل 300ملغ، كان يخفيها في جيب المعطف .

ولدى سماع المشتبه فيه اعترف بحيازته المؤثرات العقلية، مصرحا أنه اقتناها من عند المسمى” أوسامة” مقابل مبلغ 42 الف دج ببرج الكيفان.

كما أن هذا الاخير يقوم بتزويده بالمخدرات على متن دراجته النارية، لغرض إعادة ترويجها على مستوى الجزائر الوسطى، مضيفا أنه يتعامل معه عن طريق الهاتف النقال منذ حوالي شهر تقريبا.