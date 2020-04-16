الحبس عامين لشخصين يستغلان حظر التجول للسطو على المنازل بالمدية

تمكنت مصالح أمن دائرة العمارية بالمدية، بحر هذا الأسبوع، من وضح حد لجمعية أشرار تتكون من شابين، استغلا فترة حظر التجول للسطو على المنازل.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم، تعود وقائع القضية عندما تقدم أحد الضحايا أمام مصالح أمن الدائرة لترسيم شكواه، حول تعرض مسكنه لعملية سرقة من طرف مجهولين.

وتم سرقة قارورات غاز و آلات كهربائية تستعمل في البناء، وخردوات وقطاع غيار متعددة.

ليفتح تحقيق في القضية من طرف عناصر الضبطية القضائية، مع تكثيف عمليات البحث والتحري التي اسفرت على تحديد هوية أحد المشتبه فيهم الذي تم توقيفه و التحقيق معه.

أين أقر المتهم، على الجرم المنسوب إليه، كاشفا عن هوية شريكه الثاني في عمليات السرقة و السطو، هذا الأخير تم توقيفه، وتوسيع التحقيق معهما.

ليتم الكشف أنهما قاما بسرقة ثلاثة منازل في ليلة واحدة، طالت نفس الأشياء والأغراض المسروقة المتمثلة في قارورات الغاز.

كما تمكنت مصالح الشرطة القضائية، من استرجاع جميع المسروقات التي كانت

مخبأة في منزل احد المشتبه فيهم، بعد تفتيش منزله بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهما، وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية

لدى محكمة العمارية، الذي احالهم على جلسة المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

أين صدر في حق المشتبه فيهما، حكما بعامين حبس نافذة عن قضية تكوين جمعية اشرار لغرض اعداد لجناية، السرقة الموصوفة، مع سبق الإصرار والترصد.