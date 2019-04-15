الحبس غير النافذ لامرأة قامت بتمزيق سجل قضائي داخل محكمة بعزابة في سكيكدة 

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، في حق المسماة “ر.ز” بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة 18 شهرا، بعد متابعتها بجناية انتزاع وإتلاف عمدي لأوراق من سجلات عمومية وجنحة إهانة هيئة نظامية.

وتعود حيثيات القضية، إلى شهر أفريل من العام الماضي، عندما توجهت المتهمة إلى مكتب الإستئناف بمحكمة عزابة لأجل تسجيل استئناف في حكم صدر في حقها سلفا القاضي بمعاقبتها بسنة حبس نافذة في قضية أخرى.

لكنها وعندما كانت تهم بتسليم وثائق الهوية وتدوينها للمعلومات المطلوبة في استمارة الاستئناف أصيبت بحالة غضب وهيجان عندما طلبت منها الموظفة إعادة البصمة للمرة الثانية والثالثة.

وأقدمت على تمزيق ورقتين من السجل، ورميهما باتجاه الموظفة، قبل أنّ يتدخل أعوان الأمن العاملون وقاموا بتوقيف المتهمة.

المتهمة وخلال المحاكمة، صرحت بأنها لم تكن تعي ما تفعل يوم الوقائع لأنها تعاني من اضطرابات نفسية وتعيش ظروف اجتماعية مزرية.