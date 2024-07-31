الحبس لأربعيني تسبب في جريمة قتل بشعة بولاد فايت

امر قاضي التحقيق بمحكمة شراڨة بإيداع قاتل الضحية “ش.ع” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد و جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي الى الوفاة .

وجاء هذا القرار بعد تقديمه من قبل مصالح الامن امام نيابة محكمة شراقة ، بعد فتح تحقيق معمق حول الجريمة الشنعاء. التي ارتكبت بولاد فايت امام اعين المارة. خاصة إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جريمة القتل التي ارتكبها الجاني.

وحسب ماجرى في التحقيق ان الجاني في العقد الرابع من العمر يقيم بمنطقة ولاد فايت. اعترف بارتكابه للجريمة الشنعاء.

وتزعم فيها أنه مريض عقليا و يعاني من اضطرابات نفسية و عصبية مما ادى الى ارتكابه الجريمة الشنعاء. في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في القضية.