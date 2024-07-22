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أخبار الجزائر

الحبس لأشخاص قاموا بمناورات خطيرة أثناء حفل زفاف بطريق رغاية

بقلم أمينة داودي
الحبس لأشخاص قاموا بمناورات خطيرة أثناء حفل زفاف بطريق رغاية
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أدانت محكمة الرويبة مجموعة من الأشخاص قاموا بمناورات خطيرة على مستوى الطريق الرابط بين عين طاية و الرويبة.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد أدانت محكمة رويبة الموقوفين بعام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة. بعدما قاموا بمناورات خطيرة خلال حفل زفاف على مستوى الطريق الرابط بين عين طاية و الرويبة.

وأضاف البيان، أن الأشخاص المشاركين في حفل الزفاف قاموا بغلق الطريق العام. ليتم إدانتهم بعام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.

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