الحبس لأشخاص قاموا بمناورات خطيرة أثناء حفل زفاف بطريق رغاية

أدانت محكمة الرويبة مجموعة من الأشخاص قاموا بمناورات خطيرة على مستوى الطريق الرابط بين عين طاية و الرويبة.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد أدانت محكمة رويبة الموقوفين بعام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة. بعدما قاموا بمناورات خطيرة خلال حفل زفاف على مستوى الطريق الرابط بين عين طاية و الرويبة.

وأضاف البيان، أن الأشخاص المشاركين في حفل الزفاف قاموا بغلق الطريق العام. ليتم إدانتهم بعام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.