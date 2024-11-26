الحبس لإطارات الجمارك عن تهم فساد

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع 7 إطارات من الجمارك رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من “ع.ه”, “ب.ف” ,”ب.ع”,”غ.م.أ”,”م.م.ر”,”خ.أ”,”ل.أ”. لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالفواتيير التي تتعلق باستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي. من خلال تخفيض الفواتير بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، وهو ما كبّد خزينة العمومية ملايير الدينارات

هذا وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. من بينها مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي. إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.