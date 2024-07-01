الحبس لامرأة توهم المواطنين بتسوية قضاياهم في الإدارات العمومية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع امرأة في العقد الرابع من العمر “م.ف” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. لقيامها بالنصب على العديد من المواطنين وايهامهم بتسوية قضاياهم امام الإدارات العمومية بالعاصمة.

و بالرجوع الى تفاصيل ان المعنية تم توقيفها من قبل عناصر الامن بعد شكاوي عديدة من طرف مواطنين راحوا ضحية نصب واحتيال من طرفها. مع سلبهم مبالغ مالية معتبرة. وعلى اثر التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها واحالتها على محكمة سيدي امحمد لمواصلة التحقيق معها عن جنحة النصب. و التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية، في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في القضية.