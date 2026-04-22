الحبس لامراة نصبت على المواطنين وسلبتهم أموالهم بعد إيهامهم بتأجير شقتها

مثلت أمام الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر سيدة في العقد الرابع من العمر. موقوفة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسلبهم أموالهم وإيهامهم بتأجير شقتها.

المتهمة “ش.س” قامت باستئناف الحكم الصادر ضدها الذي قضى بإدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا بعد أن وجّهت لها تهم النصب وتعريض حياة الغير للخطر. التي كان ضحيتها أربع ضحايا مرضى، سلبتهم مبالغ الإيجار لكرائهم شقق مفروشة.

وبمجرد أن استلمت منهم المتهمة تلك الأموال تختفي بعيدا أن الأنظار. هذا وقد طالبت المتهمة من القاضي العفو وافادتها بظروف التخفيف كونها مطلقة والظروف المعيشية التي كانت تمر بها دفعتها الى القيام بفعلتها تلك.

في حين التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الثامنة ضدها تشديد العقوبة. هذا وقد قررت القاضي تحديد النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

