الحبس لبائع خضر وفواكه بعد ترويجه المخدرات

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع شاب في العقد الرابع من العمر، بائع خضر و فواكه إثر قيامه بترويج كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج.

وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة التي جرت عشية الثلاثاء بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، تعود إثر ورود معلومات مستقاة من قبل عناصر الأمن مفادها قيام خضّار رفقة صديقه بترويج المخدرات على مستوى منطقة الدويرة و منطقة بلوزداد.

وبعد التحريات التي كُللت رصد تحركات المشتبه فيه وصديقه و ضبطهما متلبسان ببيع المخدرات، ليتم مباشرة توقيفهما، وتفتيشهما حيث تمّ العثور على كمية من الكيف المعالج مخبأة بأحكام داخل السيارة ,اضافة الى وجود مبلغ من المالي بقيمة 12 مليون سنتيم ، ليتم اقتيادهما لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة،وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي في حق المعنيان.

وتم تقديمهما أمام النيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة ،حيث تمت محاكمته وفقا لاجراءات المثول الفوري ،عن تهم النقل و الحيازة و بيع المخدرات ،حيث أنكرا المتهمان كل من (ز.إ),(ب.خ) التهمة المنسوبة اليهما وصرح بائع للخضر و الفواكه ،انه اشترى تلك المخدرات بغرض إستهلاكها ،وبخصوص مبلغ الذي وجد بحوزته صرح أنه ناتج عن بيع الخضر و الفواكه ،في حين التمس وكيل الجمهورية ضدهما تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليون دج.