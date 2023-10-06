الحبس لباركينغور محكمة حسين داي نصب على متقاضي مقابل إطلاق سراح شقيقه

سلطت محكمة الجنح بحسين داي أمس الخميس عقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع في الجلسة. في حق حارس حظيرة السيارات الواقعة بجنب نفس المحكمة. المتهم الموقوف ” د.سمير” رب أسرة أب لاطفال لمتابعته في قضية جزائية. تتعلق بجنحة النصب راح ضحيتها مواطن الذي كان شقيقه موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش لمتابعته في ملف قضائي.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم الموقوف ” د.سمير”، أن احالته على المحاكمة جاء في أعقاب شكوى. تقدم بها الضحية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحال. مفادها أن المتهم حارس الحظيرة المحاذية للمحكمة نصب عليه مبلغ 5000دج، مقابل التدخل لالطلاق سراح شقيقه الموقوف.

وأفاد الضحية في شكواه بأنه سلم المتهم ” د.سمير” المبلغ المالي محل الذكر. من دون أن يقضي له حاجته بعدما عرض عليه المال مخاطبا إياه ” اعطيني 500 الف وخلي أنا نضمن يخرج خوك”.

وفي جلسة المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، حاول المتهم إنكار ما نُسب إليه من تهم إنكار قاطعا، مؤكدا بأنه لم يطلب أي مزية من الضحية، في حين أكد الأخير لرئيس الجلسة بأن المتهم نصب عليه 5000دج، مقابل اطلاق سراح شقيقه الموقوف، مستغلا حالته الماسة لرؤية شقيقه حرا طليقا، ملتمسا استرداد المبلغ محل النصب.

وأمام ما ورد من معطيات، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الايداع في الجلسة.

