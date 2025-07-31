الحبس لباروني مخدرات بعدما ضبط بحوزتهما 48 كلغ من “كوكايين”

امر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود بسيدي امحمد بإيداع باروني مخدرات رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بعدما حاولا تمرير شحنة من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين الى ولاية الأغواط على متن سيارة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهمان ويتعلق الامر بك كل “م.ا”،” ب.م” تم توقيفهما.

من قبل عناصر الامن التابعة لمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات ” SCLTIS” بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالأغواط، بعدما حاولا تمرير شحنة من المخدرات الصلبة عبر إقليم ولاية الأغواط على متن مركبة، التي تم تفتيشها حيث عثر بداخلها على 48 كلغ من المخدرات الصلبة “كوكايين”

كانت مخبأة بأحكام داخل مخبأ سري مستحدث في أحد أجزاء السيارة .

المتهمان وجهت لهما تهما تتعلق بتكوين جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين و التوزيع والإتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة كوكايين .