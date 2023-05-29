الحبس لتاجر مخدرات أحرق مسكنه لعرقلة عملية التفتيش

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف “ب.م.سليم”. مسبوق قضائيا في قضايا الترويج بالمخدرات، عن جناية وضع النار عمدا في سكن مملوك له.

وتمت ادانة المتهم الذي هو موقوف لسبب آخر، بعدما قام بحرق منزله عمدا. خلال عملية التفتيش عن المخدرات بمقر سكناه. قامت بها فرقة الدرك الوطني بالعاصمة، لأجل التمويه وعرقلة مهامهم.

وفي ملف القضية فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 15 جوان 2016، بناء على معلومات واردة لمصالح الدرك الوطني بالعاصمة. مفادها أن المدعو ” ب.م.سليم” يتخذ من منزله الواقع بشاطئ ” سركوف” وكرا للمارسة الدعارة والمتاجرة بالمخدرات.

وعند تقدم ذات المصالح في الصبيحة على الساعة ال5:30، قصد التفتيش ارتبك المتهم. وقام باضرام النار في الغرفة التي كان ينام فيها. بسكب سائل من نوع ” ديليون”، أين تم التدخل لاخماد النيران واخراجه من الغرفة رفقة صديقه ” ب.ع.ا”. حيث احترق الأثاث والافرشة واتلف جزء من رخصة السياقة الخاصة بالمتهم.

ومباشرة للتحقيق الذي تم فتحه،تمت متابعة المتهم ” ب.م.سليم”، هذا الأخير اعترف بالجرم الذي ارتكبه، مصرحا أنه أشعل النيران عمدا في المنزل، باستعمال مادة سريعة الالتهاب ” ديليون” ، بمجرد سمع طرقا في الباب ، وبعدما طلب نن صديقه “ب.ع” بأخذ الكلب الى الخارج.