الحبس لثلاثة أشخاص يتاجرون بالهروين بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعدما قيامهم بالمتاجرة والترويج للمخدرات الصلبة من نوع الهيروين.

تفاصيل قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من مصادر قضائية. تم القاء القبض على عناصر هذه الشبكة الاجرامية من قبل فرقة مكافحة الاتجار عبر الشرعي للمخدرات. والمؤثرات العقلية. بمقاطعة شرطة القضائية الجزائر الوسط بأمن ولاية الجزائر كانت تقوم بترويج هاته السموم في أوساط الشباب بالعاصمة.

وتم ضبط بحوزتهم حوالي 100 غ من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين، و اكثر من 50 قرص من المؤثرات العقلية،و مبالغ مالية معتبرة ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم ،و بعد انتهاء التحقيق معهم تم ايداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.