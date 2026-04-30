الحبس لثلاثة شباب توبعوا بتهريب المهاجرين إلى إسبانيا وتعريض حياتهم للخطر

انطلقت، اليوم الخميس، بمحكمة الجنح بشراقة، محاكمة ثلاثة شباب متواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة ويتعلق الأمر بكل من (ي.و)،(م.ص.ز) ،(خ،إ)، لمتابعتهم بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية باستعمال قارب.

في حين توبع أربعة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من (أ.م) ،(ط.أ)،(ع،إ)،(ا.م) بجنحة محاولة الهجرة غير الشرعية.

والتمست النيابة في حقهم تسليط عقوبات تراوحت بين عامين إلى 5 سنوات حبسا نافذا.

المتهمون، حسب ما جرى بجلسة المحاكمة، خططوا لتهريب شباب عبر قوارب الموت انطلاقا من ميناء سيدي فرج بواسطة قارب نزهة، من أجل الوصول إلى الضفة الغربية (إسبانيا) مقابل مبالغ مالية باهضة.

حيث تم تحويل المتهمين على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري لمتابعتهم بجنح تهريب المهاجرين، وتعريض حياة المهاجرين للخطر وجنحة الهجرة غير الشرعية.

وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم وصرح معظهم بأنهم يعملون في مجال الصيد البحري، فيما صرح المتهم الرئيسي بأنه يمتلك قارب صيد يستخدمه في مجال الصيد، وتربطه علاقة عمل مع جميع المتهمين، وليس لديه أي علاقة بتهريب المهاجرين. ملتمسين من هيئة المحكمة تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، وبعد غلق باب المرافعات حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الاسبوع المقبل.