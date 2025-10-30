الحبس لثلاثة شباب ضبط بحوزتهم أكثر من 18 ألف قرص “صاروخ” بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة بإيداع ثلاثة شباب رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. هذا بعد ان ضبط بحوزتهم على أكثر من 18 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع الصاروخ موجهة للترويج بالعاصمة

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها ،بعد أن تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببئرمرادرايس من من إلقاء القبض على ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة ينشطون بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بضواحي منطقة بئرمرادرايس بالعاصمة. وبعد توقيفهم وتفتيش منازلهم ضبط بحوزتهم على أكثر من 18 ألف من المؤثرات العقلية من نوع الصاروخ.

كما ضبط بحوزتهم على أوراق إدارية مزورة و اختام إدارية مقلدة و ميزان إلكتروني، الى جانب قارورة محلول كيميائي لصنع الأختام وأدوات تستعمل في تهيئة المخدرات. مع العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء ،وبعد تحويل المتهمين على العدالة وجهت لهم جنح المتاجرة بالمؤثرات العقلية. والتزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية ، مع الامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت الى غاية محاكمتهم .