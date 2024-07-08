الحبس لثلاثة شباب من مناصري فريق مولودية الجزائر

امرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة بإيداع ثلاث شباب من مناصري فريق مولودية الجزائر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش،فيما تم إحالة 60 مناصر للمحاكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر وذلك على خلفية العثور بحوزتهم على المخدرات و الاقراص المهلوسة بغرض الإستهلاك الشخصي ،كما تم العثور بحوزة البعض منهم على اسلحة بيضاء .

وجرى توقيف المتهمين من طرف مصالح الامن بالعاصمة ، عقب المباراة التي جمعت فريق مولودية الجزائر وفريق شباب بلوزداد الجمعة المنصرم.

وبعد الاستماع اليهم تم تقديم 3 موقوفين تترواح أعمارهم ما بين 20 الى 30 سنة للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري ووجهت لهم تهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي مع حمل أسلحة بيضاء وتم تأجيل محاكمتهم الى جلسة 17 جويلية لمحاكمة مع امر بوضعهم رهن الحبس المؤقت ،فيما تم احالة ملف 60 مناصر للمحاكمة وفقا لاجراءات الإستدعاء المباشر.