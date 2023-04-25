الحبس لجماعة إجرامية منظمة تروج المخدرات و المؤثرات العقلية بباب الوادي

امر قاضي بمحكمة الجنح بباب الوادي بالعاصمة بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت. تتراوح اعمارهم بين 29 و 43 سنة بعد قيامهم بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بباب الواد بالعاصمة .

تفاصيل قضية الحال تعود بعدما تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية واد قريش. بالتنسيق مع الامن الحضري الرابع لأمن المقاطعة الإدارية باب الواد من القاء القبض على المشتبه فيهم في حالة تلبس. وبعد تفتيش مساكنهم تم ضبط حوالي 694 قرص من المؤثرات العقلية و302 غ مخدرات من نوع القنب الهندي. اضافة الى مبالغ مالية ناتجة عن عائدات الترويج ،و أسلحة بيضاء ،و بعد استكمال التحقيق معهم تم تحويلهم الى العدالة اين امر قاضي بمحكمة باب الواد بإيداعهم الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية اشرار لغرض اعداد جناية ، حيازة و تخزين المخدرات من نوع القنب الهندي و كدا المؤثرات العقلية لغرض عرضها للبيع ،في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا .