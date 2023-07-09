الحبس لجماعة اجرامية مختصة بالنصب

أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس اليوم احكاما تراوحت بين 3و 5 و 6 سنوات حبس نافذ لجماعة إجرامية. متكونة من 4 متهمين ويتعلق بكل من “ش.ع”, “م.ز.أ”,”ب.م”,”ق.ع” هذا بعدما قامو بالنصب على العديد من المواطنين. و ايهامهم بان لديهم وكالة لبيع السيارات بالعاصمة ،لتسلب منهم مبالغ مالية باهضة.

حيثيات القضية تمكنت مصالح بالقاء القبض على 4 شباب كانو محل شكاوي من حوالي 40 مواطن ، سلب منهم مبالغ مالية باهضة بعدما اوهموهم بأن يبيع لهم سيارات سياحية يتم جلبها من الخارج،هذاوقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق التزوير وواستعمال مزور في محررات إدارية و النصب و الاحتيال ،و انتحال هوية الغير .