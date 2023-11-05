الحبس لحارس إبتدائية بتهمة الفعل المخل بالحياء على تلميذة بباتنة

أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي التحقيق بمحكمة باتنة. بإيداع حارس ابتدائية بدائرة تازولت الحبس المؤقت في انتظار محاكمته بجناية الفعل المخل بالحياء على قاصر دون 16 سنة في حق تلميذة تبلغ من العمر 9 سنوات،.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع المشرفة التربوية لنفس المؤسسة تحت الرقابة القضائية. بتهمة المشاركة في هذه الجريمة. التي أعادت الى الشارع الباتني الحديث عن شبكات تقوم بإيقاع القصر والفتيات البالغات في اعمال الرذيلة ومن ثمة استغلالهن في الدعارة.

علما أن قضية الحال قد تدفع وتشجع ضحايا آخرين الى التأسيس ضد المتهمين. على اعتبار امكانية عدم اقتصار الامر على ضحية واحدة.