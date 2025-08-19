الحبس لخادمة استولت على 130 مليون سنتيم من خزانة ربة عملها بالشراقة

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة عام حبساً نافذاً في حق سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى”ب.س” عن تهمة السرقة، وذلك على خلفية استيلائها على مبلغ مالي يقدر بـ 130 مليون سنتيم من المنزل الذي تشتغل فيه كخادمة.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها سيدة تفيد أنها اكتشفت اختفاء مبلغ مالي يقدر بـ 130 مليون سنتيم من خزانتها وأنها توجه شكوكها للخادمة، هاته الأخيرة التي اعترفت منذ الوهلة الأولى بالفعل وأكدت أن ظروفها الاجتماعية المزرية جعلتها تقع في المحظور بعدما تصادف حاجتها مع مقابلتها لمبلغ مالي ضخم بخزانة ربة عملها، حيث أغوتها نفسها وقام بحمل جزء منه دون أن تعده، وقامت بتقسيمه لاخفائه عند أفراد عائلتها كما تصرفت في جزء منه في اقتناء ملابس وأغراض شخصية. هاته الأخيرة التي مثلت للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري وعبرت عن ندمها على فعلتها وأكدت أنه لم يسبق لها أن قامت بالسرقة وطلبت الصفح من الضحية وأكدت أنها قامت بإعادة 96 مليون سنتيم للضحية، فيما تقدم والدها المسن كشاهد على سبيل الاستدلال وأكد أنه قام بتسديد ما تبقى على عاتق ابنته للضحية بعدما استدان من معارفه.

الضحية من جهتها، نوّهت أنها لم تتوقع أن يصدر مثل هذا الفعل من خادمتها خاصة أنها كانت سندا لها في مرض والدتها التي كانت تعاني من مرض السرطان إلى أن وافتها المنية قبل أشهر وأكدت أنها تعفوا عنها وتقبل اعتذارها ولا تطالب بأي تعويض عن الضرر.

دفاع المتهمة طالب بأقصى ظروف التخفيف لموكلتها التي أقرّت بخطئها وعبرت عن ندمها وإعادة ما أخذته من الضحية وأكدت أن موكلتها غير مسبوقة قضائيا.

وكيل الجمهورية من جهته التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.